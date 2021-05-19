Дуров признался, что iPhone возвращает его в Средневековье

Павел Дуров раскритиковал смартфоны Apple. Он признался, что каждый раз, когда использует iPhone, то чувствует себя так, словно попал в Средневековье. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Бизнес-модель Аррlе заключается в том, чтобы продавать устарелую технику по завышенной цене, заявил основатель Telegram.

«Каждый раз, когда я использую iPhone, чтобы протестировать iOS-приложение, я чувствую себя, будто вернулся в Средневековье. 60-герцевые экраны iPhone не способны конкурировать с 120-герцевыми дисплеями на современных Android-смартфонах, которые поддерживают более плавную анимацию», — написал Дуров.

Дуров обратил внимание на статью New York Times, в которой утверждалось, что компания Apple делится информацией о своих китайских пользователях с властями КНР, а также послушно удаляет весь неугодный с точки зрения руководства страны контент.

«Это грустно, но не является сюрпризом. Крупные технологические компании часто ставят свою выгоду выше свободы», — написал он.

Дуров ранее рассказал, как модераторы Telegram вышли на канал, созданный казанским стрелком незадолго до нападения на школу.