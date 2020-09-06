Названы самые полезные для здоровья сердца продукты

Помимо упомянутых продуктов, на работу сердца благотворно влияют грецкие орехи и фундук. В них много кислот омега-3 и витамина Е, магния и клетчатки. Диетолог рекомендует есть орехи около трех раз в неделю.

Столовая ложка семени льна в день также снизит риск сердечно-сосудистых заболеваний. В профилактике болезней сердца помогут овсяная, ржаная и цельнозерновая мука, красный виноград, помидоры и арбуз.

Ранее турецкое издание Sabah опубликовало список продуктов, которые опасно есть в сыром виде. В него попали сосиски, креветки, миндаль, грибы, ревень, побеги бамбука, маниок и даже картофель. Если проросший клубень так любимого всеми корнеплода съесть сырым, то можно подцепить инфекцию. Сама по себе картошка неопасна, однако через ростки бактерии могут попасть внутрь.