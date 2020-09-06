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    06 сентября 2020, 18:55

    Названы самые полезные для здоровья сердца продукты

    Андрей Иванов

    Состояние сердечно-сосудистой системы напрямую зависит от питания. Сохранить здоровье сердца поможет чеснок, который укрепляет сосуды, растворяющий тромбы рыбий жир и зеленый чай с полифенолами. Полезные для нашего «мотора» продукты перечислила диетолог Фатма Байсал Юсуф турецкой газете Sözcü.
    Названы самые полезные для здоровья сердца продукты

    Помимо упомянутых продуктов, на работу сердца благотворно влияют грецкие орехи и фундук. В них много кислот омега-3 и витамина Е, магния и клетчатки. Диетолог рекомендует есть орехи около трех раз в неделю.

    Столовая ложка семени льна в день также снизит риск сердечно-сосудистых заболеваний. В профилактике болезней сердца помогут овсяная, ржаная и цельнозерновая мука, красный виноград, помидоры и арбуз.

    Ранее турецкое издание Sabah опубликовало список продуктов, которые опасно есть в сыром виде. В него попали сосиски, креветки, миндаль, грибы, ревень, побеги бамбука, маниок и даже картофель. Если проросший клубень так любимого всеми корнеплода съесть сырым, то можно подцепить инфекцию. Сама по себе картошка неопасна, однако через ростки бактерии могут попасть внутрь.

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