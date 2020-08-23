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    23 августа 2020, 08:04

    Названы продукты, которые опасно есть в сыром виде

    Андрей Иванов

    Некоторые продукты в сыром виде могут быть опасны для здоровья. Турецкое издание Sabah со ссылкой на специалистов составило список таких продуктов, которые перед употреблением необходимо обработать термически. В него попали сосиски, фасоль и креветки.
    Названы продукты, которые опасно есть в сыром виде

    По данным издания, в сырых сосисках могут быть бактерии листерии. Они нарушают работу пищеварительной системы и вызывают отравление. Специалисты не рекомендуют есть сырую фасоль, так как в ней могут быть токсические вещества. Уничтожить их можно только во время варки.

    Не менее опасны сырые креветки. Их обрабатывают химикатами от болезней на ферме. Если съесть такую креветку в сыром виде, то можно отравиться. Вред здоровью может нанести даже сырой картофель. Сам по себе он не опасен, но если клубень во время долгого хранения пророс, то бактерии с ростков могут попасть внутрь. Даже если картофель как следует почистить, это не убережет от инфекции — только термообработка.

    В список также вошли миндаль, грибы, ревень, побеги бамбука и маниок.

    Ранее врач-диетолог Тамара Прунцева рассказала, от каких продуктов стоит отказаться, чтобы сохранить молодость. По ее словам, если злоупотреблять сильно переработанными продуктами с красителями, ароматизаторами и консервантами, можно постареть раньше времени.

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