Названы продукты, которые опасно есть в сыром виде

По данным издания, в сырых сосисках могут быть бактерии листерии. Они нарушают работу пищеварительной системы и вызывают отравление. Специалисты не рекомендуют есть сырую фасоль, так как в ней могут быть токсические вещества. Уничтожить их можно только во время варки.

Не менее опасны сырые креветки. Их обрабатывают химикатами от болезней на ферме. Если съесть такую креветку в сыром виде, то можно отравиться. Вред здоровью может нанести даже сырой картофель. Сам по себе он не опасен, но если клубень во время долгого хранения пророс, то бактерии с ростков могут попасть внутрь. Даже если картофель как следует почистить, это не убережет от инфекции — только термообработка.

В список также вошли миндаль, грибы, ревень, побеги бамбука и маниок.

Ранее врач-диетолог Тамара Прунцева рассказала, от каких продуктов стоит отказаться, чтобы сохранить молодость. По ее словам, если злоупотреблять сильно переработанными продуктами с красителями, ароматизаторами и консервантами, можно постареть раньше времени.