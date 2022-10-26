Названы признаки развязывания третьей мировой со стороны США | 360°

Мир 26 октября 2022, 03:34 Названы признаки развязывания третьей мировой со стороны США Al Mayadeen: размещение в Румынии дивизии «Кричащие орлы» говорит о начале третьей мировой Pxhere

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США давно вынашивали план Третьей мировой войны, считает обозреватель Al Mayadeen Ахмад Хадж Али. По его словам, недавнее размещение американской 101-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск «Кричащие орлы» в Восточной Европе у границ Украины якобы говорит о начале глобального конфликта.

«Ответ на вопрос, когда начнется третья мировая война, таков: „Она уже началась“. Неслучайно в Восточной Европе развернули 101-ую американскую воздушно-десантную дивизию „Кричащие орлы“», — написал обозреватель.

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По его словам, речь идет о дислокации 4,7 тысячи солдат США из ее состава под предлогом участия в беспрецедентных военных учениях. К тому же, как заметил обозреватель, командир дивизии заявил о готовности пересечь территорию Украины в случае эскалации конфликта.

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США и Великобритания разыгрывают определенный сценарий, уверен автор материала. При его реализации эти страны смогут достичь своих ключевых целей, в числе которых ослабление России, Китая и Европы.

Газета Jerusalem Post ранее выпустила материал, в котором говорится, что кооперация России с восточными странами р азрушит мировой порядок, где Соединенные Штаты были гегемоном. Вашингтон, как уверены эксперты, сам подтолкнул Москву к сотрудничеству с Востоком.