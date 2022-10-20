Россия может разрушить гегемонию США: сотрудничество России с Востоком | 360°

Мир 20 октября 2022, 17:57 «Строим равноправные отношения». Как США подтолкнули Россию и Восток к сотрудничеству Экономист Оленченко: Азия и Африка предпочитают отношения с Россией РИА «Новости»

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Кооперация России с восточными странами разрушит мировой порядок, где США были гегемоном, сообщила газета Jerusalem Post. Эксперты уверены, что Вашингтон сам подтолкнул Москву к сотрудничеству с Востоком. Причем потенциальные партнеры ценят уважительное отношение России и предпочитают ее Штатам.

Конец американской гегемонии

Россия активно выстраивает отношения с Китаем, Турцией, Ираном. Также в сферу интересов попали Пакистан, Малайзия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Венесуэла, Сирия и ряд стран Латинской Америки и Африки. Некоторые из них известны как традиционные друзья Москвы, другие лишь начинают плотное сотрудничество.

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«Переориентация» России может разрушить мировой порядок, при котором Соединенные Штаты были гегемоном. Таким мнением поделилось израильское издание Jerusalem Post.

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РИА «Новости»

«Это не новая холодная война, а скорее огромный сдвиг в мире. <...> От европоцентричного мира, <…> в котором США были единственной глобальной державой-гегемоном, которая руководила международным мировым порядком, <…> к новому мировому порядку, который должен быть многополярным и возглавляться Китаем, Россией, Ираном, Турцией и их друзьями», — отметил автор статьи.

Москва попросту не видит «смысла в сохранении прежнего дипломатического присутствия в западных странах». Об этом глава МИД Сергей Лавров сказал в беседе с выпускниками вузов, впервые принятыми на дипломатическую службу.

«Слова Лаврова важны, поскольку это еще один шаг, еще один символ быстрой переориентации России на Восток. <…> Не секрет, что в Азии идет подъем, а на Западе прогнозируется спад. <…> Россия открыто приступает к этой „географической переориентации деятельности“», — говорится в материале Jerusalem Post.

РИА «Новости»

США сами подтолкнули Россию к Востоку

Сейчас идет процесс деглобализации. Гегемония США уже в прошлом, однако американская сторона это еще не до конца понимает, «поэтому бесится». Такое мнение в разговоре с «360» высказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

Старший научный сотрудник сектора экономики европейских стран ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, в свою очередь, заметил, что автор статьи в израильской газете тонко указал на парадокс, который произошел в отношениях Москвы с Вашингтоном.

США откровенно предпринимали и предпринимают усилия по вытеснению России из Европы, используя для этого некорректные методы и некорректные способы. Тем самым они подталкивают нас к активности в Азии и Африке. Владимир Оленченко

Оленченко подчеркнул, что российская политика строится на принципах равноправия, уважительного отношения, соблюдении норм международного права. Это располагает потенциальных партнеров к Москве.

«В Азии или Африке мы не выстраиваем иерархию, как у американцев: кто подчинен, кто союзник и так далее. Мы со всеми строим равноправные отношения. В этом политика России перекликается с политикой СССР. Объективно страны Азии и Африки на это откликаются и предпочитают отношения с Россией», — добавил собеседник «360».

Опыт СССР

Россия сегодня фактически использует опыт СССР, подчеркнуло Jerusalem Post. Ведь советские лидеры тоже сосредотачивались на глобальном Юге.

К примеру, в 1960 году постановлением ЦК КПСС и Совета министров основали Университет дружбы народов (УДН) имени Патриса Лумумбы. Это учебное заведение должно было сконцентрироваться на подготовке кадров из Азии, Африки, Восточной Европы и Латинской Америки.

«Таким образом Лавров заимствует у политики советской эпохи», — утверждает автор статьи.

По словам Юденкова, чисто географически Россия всегда была на карте на своем месте. Поэтому страна во все времена старалась дружить с соседями.

Европа сошла с ума и идет просто к собственной гибели. <…> Половина немецких заводов закрылась, другая половина половины уехала в Штаты, а последняя — тихо умирает. В Италии проблемы, во Франции проблемы. <…> Поэтому центр, который будет формировать Россия, естественно, связан со странами от Каспия до Китая, все на юг, вплоть до Ирана. Юрий Юденков

Эксперт подчеркнул, что новый центр будет основываться на технологиях, валюте, морально-этических и цивилизационных ценностях. И это направление будет лишь усиливаться.