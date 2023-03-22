Мир 22 марта 2023, 08:41 Япония пожертвует Украине 470 млн долларов на энергетику Премьер Японии Кисида объявил о передаче Украине 470 млн долларов безвозмездной помощи Сайт президента Украины

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Правительство Японии безвозмездно передаст Украине 470 миллионов долларов. Эти деньги помогут восстановить энергетику и другие отрасли, объявил по итогам визита в Киев премьер-министр Фумио Кисида. Его процитировала газета Nikkei.

«Мы безвозмездно передадим 470 миллионов долларов для помощи Украине в энергетической и других областях», — сказал он на пресс-конференции после переговоров.

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Фумио Кисида также анонсировал передачу нелетального оборудования на 30 миллионов долларов через фонд НАТО и пригласил президента Украины Владимира Зеленского поучаствовать онлайн в саммите G7 в Хиросиме. Премьер-министр провозгласил «непоколебимую солидарность» с киевским режимом и призвал Россию остановить проведение спецоперации.

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Председатель японского кабмина 21 марта приехал на Украину через Польшу сразу после встречи с индийским коллегой Нарендрой Моди в Нью-Дели. Визит до последнего момента держали в тайне. Политолог Данила Гуреев заявил, что этот жест — попытка продемонстрировать мнимую поддержку.