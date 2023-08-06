Мир 06 августа 2023, 18:19 Названы предварительные версии крушения поезда в Пакистане Министр железных дорог Пакистана назвал причиной крушения поезда неисправность или саботаж Скриншот видео

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Крушение пассажирского поезда в пакистанской провинции Синд вызвала техническая неисправность или саботаж. Как сообщило издание Dawn, с таким заявлением на пресс-конференции выступил министр железных дорог и авиации Хаваджа Саад Рафик.

Он подчеркнул, что окончательные выводы можно сделать только по результатам расследования.

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«Это довольно большая авария. Причин может быть две: во-первых, это была механическая неисправность, либо неисправность была создана — это может быть саботаж», — заявил министр.

По последним данным, число погибших после схода вагонов с рельс выросло в два раза — с 15 до 30 человек. Количество пострадавших также увеличилось с 40 до 80.

Авария произошла утром в воскресенье, 6 августа, около города Навабшах. Поезд следовал из портового города Карачи, когда с путей сошли не менее 10 вагонов.

Больницы близлежащих населенных пунктов перевели в режим чрезвычайной ситуации из-за большого количества раненых.

Руководство железной дороги заявило, что работы по восстановлению займут до 18 часов. Все это время движения поездов на этом участке не будет.