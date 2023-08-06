Мир 06 августа 2023, 13:36 Жертвами крушения поезда в Пакистане стали 15 человек Власти Пакистана подтвердили гибель 15 человек при крушении пассажирского поезда Скриншот видео

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Вышедший из пакистанского города Карачи пассажирский поезд потерпел крушение около станции Сарахари. По предварительным данным, погибли не менее 15 человек, ранения различной степени тяжести получили 40 пассажиров. Как сообщил сайт Dawn, такие данные привел министр железных дорог и авиации Хаваджа Саад Рафик.

Он подчеркнул, что, по предварительным данным, поезд ехал с разрешенной скоростью. Поэтому причину аварии определит следствие.

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Министр добавил, что в больницах Суккура и Навабшаха ввели чрезвычайную ситуацию из-за большого количества раненых.

Представитель компании перевозчика заявил, что при аварии упали не менее 10 вагонов. Движение по этому участку путей временно закрыли. Причины произошедшего пока неизвестны.

Прибывшие на место спасатели и полицейские приступили к эвакуации остальных пассажиров поезда. По указанию главного рейнджера генерал-майора Ажара Вакаса, на место ЧП также направили специальную группу для оказания помощи пострадавшим и сопровождения машин скорой помощи.

В прошлом году столкновение двух поездов в Пакистане унесло жизни 30 пассажиров, еще 40 человек получили ранения.