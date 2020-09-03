Названы причины открытия границ с Египтом, ОАЭ и Мальдивами

«Все три направления очень важны на туристическом рынке, и страны сами изъявили желание открыть границы для России, ведь Евросоюз и страны Шенгенского соглашения пока не спешат этого делать», — заявил Шпилько.

Собеседник добавил, что Египет, ОАЭ и Мальдивы — лидеры пляжного туризма. Возобновления авиасообщения с ними ждали как туристы, так и туристические компании, которые полгода не могли работать из-за пандемии коронавируса. Шпилько подчеркнул, что внутренний туризм — это хорошо, но он «не может заменить мир».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. Самолеты в Каир будут летать три раза в неделю, в Дубай и на Мальдивы — по два раза. Перед полетом на отдых в эти страны необходимо пройти тест на коронавирус. В августе РФ возобновила полеты в Турцию, Великобританию, Швейцарию и Танзанию.