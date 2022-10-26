Западные страны могут отказаться от помощи Украине в случае падения температуры в домах? | 360°

Мир 26 октября 2022, 16:14 Европу не интересует благополучие своих граждан. Ситуацию может изменить новая Великая французская революция Политолог Бредихин: сменить курс европейской политики сможет новая революция Публичное достояние

Читать 360tv в

В Польше заявили, что западные страны могут отказаться от помощи Украине в случае падения температуры в домах. Китайские СМИ пишут, что этот отопительный сезон станет для Европы настоящим испытанием: снижение на два-три градуса приведет к тому, что Западу будет не до политики Кремля, ведь европейцы отвыкли от дискомфорта. Российские специалисты же уверены, что властям ЕС нет дела до интересов собственных жителей.

На каких условиях Запад откажется помогать Украине

Реклама

Западные государства могут перестать помогать киевскому режиму, если в домах их граждан упадет температура. Об этом заявил депутат сейма и бывший заместитель главы МИД Польши Павел Коваль, пишет Interia. Политик считает, что боевые действия на Украине продолжаются именно из-за поддержки Запада.

Реклама

«Если температура в квартирах в Берлине и Париже будет низкой, много чего может произойти. Даже два-три градуса вниз могут сделать так, что Западу будет не до политики [президента России] Владимира Путина», — отметил Коваль.

По его словам, первыми борьбу с собственными проблемами могут предпочесть как раз Франция и Германия. Ведь жители этих государств давно привыкли к комфортным условиям существования.

«Это характерно для стран, которые создали Европейское сообщество угля и стали», — пояснил депутат.

Отопительный сезон как испытание для ЕС

Обозреватель китайской газеты «Хуаньцю шибао» Чжэн Тао заявил, что с началом отопительного сезона ЕС столкнется с настоящим испытанием.

«Экономические перспективы еврозоны становятся все мрачнее, но настоящим испытанием станет отопительный сезон, который начнется после октября. В это время и промышленность, и население столкнутся с большими проблемами в области потребления газа и электроэнергии», — отметил он.

Чжэн Тао считает, что «пляска под дудку Америки» идет вразрез с национальными интересами стран Европы. Энергетический кризис вызвал в европейских государствах инфляцию, снижение конкурентоспособности промышленности, сокращение производства, а также значительное замедление экономики, напомнил обозреватель.

«В результате блок вынужден закупать сжиженный природный газ у США по цене в четыре раза выше внутренней, что можно назвать актом самоубийства», — добавил автор статьи.

Европейцы все больше устают от темы Украины. Многие государства попросту не хотят жертвовать своим комфортом, подчеркнул Чжэн Тао.

Европу не интересуют собственные граждане

На температуру в домах европейцев никто попросту не обращает внимания. Каждую зиму от холода там умирают старики. Об этом «360» рассказал профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС при президенте России Юрий Юденков.

«Поэтому это пустой звук его (Коваля — прим. ред.) слова. Они будут биться до последнего. Поляки сейчас активно воюют на стороне украинцев. Самые главные — по численности — войска на Украине со стороны Запада — это поляки. Десятки тысяч людей», — объяснил он.

По словам Юденкова, российские граждане еще не осознали это до конца, но сейчас основная цель — уничтожение России. Европа будет добиваться этого.

«Когда мы, наконец, проснемся, это как раз вопрос. <…> На самом деле правительства Запада не думают совсем об интересах своего населения, иначе бы они не допустили такую ситуацию — с топливом, электроэнергией и так далее. <…> Поляки тоже будут биться до последнего», — уверен эксперт.

Публичное достояние

Новая Великая французская революция

Научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин полагает, что в Европе скорее появятся законы, разрешающие сбор хвороста для отопления домов, чем прекратятся поставки на Украину.

«Такие заявления голословные, пустословные. Безусловно, Запад не откажется от поддержки Украины до большого переговорного процесса между Москвой и Вашингтоном. <…> Здесь вопрос: как будет реагировать население? Будут ли те митинги, демонстрации, которые сейчас идут в европейских странах, перерастать в формат революции? Будет ли Великая французская революция? Если она произойдет, это будет как ведро холодной воды», — отметил собеседник «360».

Только тогда, считает он, политику Европы реконструируют для поддержки собственного народа. Так к власти смогут прийти люди, которые стремятся сделать свои государства по-настоящему сильными.