Названы последствия возможного отказа НАТО от ядерных ракет в Европе

Если Североатлантический альянс действительно откажется от размещения ядерных ракет в Европе, это снимет напряжение в сфере международной безопасности. Об этом заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

«Если прогнозы СМИ оправдаются и соответствующий пункт будет включен в коммюнике саммита НАТО, то это станет шагом по разрядке напряженности в сфере международной безопасности. И дело здесь не только в снятии озабоченностей российской стороны. Речь идет об общих контурах безопасности на европейском континенте», — приводит РИА «Новости» слова Слуцкого.

Руководитель комитета Госдумы добавил, что Европа «не должна становиться заложницей милитаристических амбиций Дальнего Запада».

Ранее журнал Defence News сообщил, что союзники США из числа стран — членов НАТО в Европе собираются отказать американскому руководству в размещении на их территории ядерного оружия наземного базирования.

По данным издания, этот вопрос обсудят на встрече президента Соединенных Штатов Джо Байдена с лидерами стран Североатлантического альянса 14 июня.