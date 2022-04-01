Работа пожарного поезда в Белгороде попала на видео

Пожарный поезд прибыл в Белгород для тушения последствий возгорания на нефтебазе. «360» показывает кадры прибытия экипажа.

На них видно, что в составе насчитывается несколько цистерн и вагонов пассажирского типа.

Утром 1 апреля украинские националисты нанесли авиаудар по нефтебазе с двух вертолетов, которые пересекли границу на низкой высоте над землей. В результате атаки никто из сотрудников базы не пострадал.

Всего загорелись восемь емкостей с топливом, экстренные службы сообщали о возможном переходе огня на остальные 16 резервуаров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что атака со стороны ВСУ не благоприятствует появлению комфортных условий для переговоров с Украиной.