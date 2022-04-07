Названы парадоксальные эффекты санкций против России

Значительный объем антироссийских санкций не привел к изоляции России, но изолировал тех, кто принял эти ограничительные меры. К такому выводу пришел экономист Адреас Бек. Его мнение привел телеканал N-TV.

Экономист напомнил, что санкции в отношении России не поддержали значительное число стран, в том числе Китай, Индия, Израиль, Пакистан, а также практически вся Юго-Восточная Азия и Ближний Восток. Сходную картину можно наблюдать в южноамериканском регионе и в Африке.

В результате для экономики ФРГ, поддержавшей политику антироссийских санкций, сложилась опасная ситуация, поскольку в глобальной экономике в конечном счете все зависит от доступа к ресурсам. В этой связи Бек напомнил, что Россия является важным поставщиком алюминия и никеля, а Германия зависит от этих поставок. Кроме того, значительный спрос на эти ресурсы есть у США.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что санкции, введенные США в отношении Сбербанка и Альфа-Банка являются прямым ударом по россиянам. Он также отметил, что подобные действия наносят ущерб всей мировой экономике.

Администрация США 6 апреля объявила о введении полных блокирующих санкций в отношении Сбербанка и Альфа-Банка.