Названы основные причины заражения медиков коронавирусом

Медики заражаются 2019-nCoV чаще всего из-за недостатка средств защиты и плохой дезинфекции. От заразы можно уберечься если маски и перчатки носить правильно, а обеззараживание проводить по строгим правилам.

«Мы сейчас изучаем количество медработников, которые были инфицированы во всем мире. Существует тревожная статистика, в некоторых странах порядка 10% инфицированных среди медработников», — приводит РИА «Новости» слова руководителя технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марии Ван Керкхове.

Она отметила, что эксперты ВОЗ провели ряд исследований, обсудили проблему с самими медиками и пришли к выводу, что еще одной причиной заражения персонала больниц является долгое время работы с больными COVID-19.

Ранее стало известно, что руководство Бурятии учредило специальную медаль для медиков, которые сейчас находятся в самой гуще борьбы с пандемией коронавируса. Ее приравняют к государственным наградам.

По последним данным, российские медики выявили 221 344 случая COVID-19 с начала пандемии. От болезни, которую вызывает новый вирус, скончались 2009 человек.