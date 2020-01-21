Названы необычные факторы развития рака

Помимо всем известных пагубных привычек, рак также могут вызвать самые необычные пристрастия. Так, например, любители сидеть возле иллюминатора в самолете рискуют заработать рак кожи, так как стекла пропускают до 50% ультрафиолетовых лучей, а перелет может быть долгим. Также онкологию может спровоцировать привычка ездить в автомобиле с открытым окном. В час пик от выхлопных газов после сгорания солярки может развиться рак легких и мочевого пузыря.

Онкологию также могут спровоцировать токсичные чернила на кассовых чеках, отказ от презервативов во время секса (вирус папилломы поражает шейку матки и может стать причиной рака) и свет экрана смартфона, который лишает организм мелатонина. В список также попали косметика с минеральными маслами (из-за канцерогенных ароматических углеводородов) и горячие напитки, разрушающие клетки желудочно-кишечного тракта.

И даже этот необычный список не обошелся без напоминания о смертельной опасности алкоголя и нерегулярного посещения врача. Ранее медики назвали орган, который рак поражает в наши дни чаще всего. Им оказался желудок. Тенденцию определили фастфуд и газировка.