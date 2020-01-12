Медики раскрыли опасные симптомы диабета и онкологии

Диабет и онкология — два серьезных заболевания, от которых нельзя застраховаться. Однако все врачи сходятся в одном мнении — ранняя диагностика это важно. Медики рассказали, о первых симптомах этих двух заболеваний.

Первый признак диабета второго типа можно обнаружить во время приема пищи. Об этом рассказали эксперты, которых опросило издание Today News Ufa. При нехватке инсулина, глюкоза из пищи не может попасть в кровь, а значит и организм не получает достаточно энергии.

В итоге человек снова ест и пытается насытиться, чтобы набраться сил. Но все это только ухудшает ситуацию: глюкоза накапливается в организме, а уровень сахара в крови повышается.

При совмещении упадка сил и сильного аппетита специалисты советуют не ждать, а немедленно идти к врачу и сдавать анализы, чтобы выяснить причину такого состояния. Среди других известных симптомов диабет можно определить по постоянной усталости, чувству сухости во рту и жажде, учащенном мочеиспускании и по плохому заживлению ран.

Онкология желудка — одно из самых частых заболеваний сегодняшнего дня, когда многие не следят за своим питанием и злоупотребляют фаст фудом и газированными напитками.

Как сообщил сайт «Утро.ру», опасность рака желудка заключается в том, что при диагностике, его могут легко спутать с гастритом или язвой. При постоянной изжоге и тошноте без особых причин лучшие лишний раз обратиться к специалисту.

Другими тревожными звонками могут стать вздутие живота после каждого приема пищи, быстрое насыщение небольшим количеством пищи. Специалисты советуют контролировать свой пищевой рацион. Кроме того, нужно отказаться от курения и заняться спортом.