Мир 05 февраля 2023, 02:00 МИД Турции рассказал, что «минирует» путь Швеции в НАТО Глава МИД Турции Чавушоглу: путь Швеции в НАТО «минируют» террористические структуры РИА «Новости»

Читать 360tv в

Путь Швеции в НАТО блокируют террористические структуры, а официальный Стокгольм сознательно наступает на эти «мины», имея возможность обезопасить дорогу. Такое заявление сделал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Его слова привело РИА «Новости».

«Организуя антитурецкие провокации, террористические структуры „минируют“ путь в НАТО, в особенности для Стокгольма. Швеция сознательно наступает на мины, хотя при желании может разминировать дорогу», — сказал Чавушоглу.

Реклама

Он отметил, что турецкая сторона не может «награждать» тех, кто не выполняет данных слов. Анкара, по словам министра, будет готова обсудить этот вопрос после выполнения обязательств, которые взял на себя Стокгольм.

Реклама

«Однако в создавшейся ситуации Турция не может сказать „да“ вступлению Швеции в НАТО», — заметил Чавушоглу.

О том, что Турция на сегодня не готова дать положительного ответа на заявку Швеции по вступлению в НАТО говорил и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Он напомнил об акциях с сожжением Корана в Швеции, когда местные власти и полиция не стали препятствовать происходящему. Пока такое происходит, Турция не будет одобрять заявку Швеции. Эрдоган также добавил, что отношение к Финляндии в вопросе о вступлении страны в НАТО является положительным.