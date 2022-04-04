Названы направления переговоров России и Украины

Переговоры между Россией и Украиной идут по четырем основным направлениям, сообщили «Ведомостям» источники, знакомые с аспектами процесса. Это внеблоковый статус Украины, ее границы, политическое устройство и демилитаризация.

В рамках первого направления обсуждается, должна Украина оставаться нейтральной или может вступить в НАТО. ли эта страна в дальнейшем сохранять нейтральность или может стать членом НАТО. Украина хочет гарантий своей безопасности и военной помощи в случае угрозы. По словам гендиректора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова, принципиальных разногласий по этому направлению нет, но есть нюансы, требующие проработки. Кроме того, неизвестно, в каком объеме страны готовы предоставить гарантии безопасности.

Что касается второго направления переговоров — ограничений в отношении украинской армии, — страна настаивает на сохранении текущей численности войск, а Россия — на ее уменьшении в несколько раз. Как отметил Кортунов, ориентиром для Украины является Финляндия, где в 2020 году было 21,5 тысячи солдат на 5,5 миллиона человек (население Украины превышает 42 миллиона). Позиция России в том, что армия Украины не должна быть больше 50 тысяч человек.

По вопросу политического устройства Украины также есть разногласия. Российская сторона настаивает на устранении праворадикальных политических группировок, оказывающих ей наибольшее сопротивление и активных в общественном пространстве Украины, подчеркнул Андрей Кортунов.

Самое сложное направление, по данным источников, — о границах Украины. Здесь признаков компромисса нет. Россия не раз публично заявляла о том, что статус Крыма и признание независимости ЛНР и ДНР не подлежит обсуждению. Также есть признаки того, что в Херсонской области и части Запорожской области создаются местные органы власти, в том числе при российской поддержке. Украинская сторона «требует вывода российских войск на линию 23 февраля».

Ранее глава российской делегации Владимир Мединский заявил о подвижках в обсуждении вопросов нейтрального и безъядерного статуса Украины.