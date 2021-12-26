Названы лучшие фильмы для новогоднего настроения

Список лучших фильмов всех времен для просмотра в период новогодних праздников в честь Рождества составил американский телеканал Fox News. Поскольку в США Рождество празднуют по григорианскому календарю, то перечень праздничных кинолент был размещен к 25 декабря.

Одним из первых в списке значится анимационный фильм «Рождественская история» Роберта Земекиса. Лента рассказывает о банкире и скряге Эбенезере Скрудже, который отрицает Рождество и другие праздники.

Фильм 1965 года «Рождество Чарли Брауна» также попал в перечень лучших фильмов всех времен для просмотра в новогодние праздники. Главный герой картины пытается узнать истинное значение Рождества. Как уверены журналисты, Чарли Браун стал один из самых узнаваемых персонажей индустрии развлечений.

В список вошел и фильм 1994 года с Тимом Алленом в главной роли — «Санта-Клаус». В рождественские каникулы главный герой фильма сильно напугал Санта-Клауса и вынужден будет разносить подарки вместо него. Сын главного героя станет помощником Санты.

Еще одна рекомендация — это «Реальная любовь». Авторы материала предлагают «проникнуться праздничным настроением» вместе с героями этой киноленты.

Пожалуй, главными зарубежными рождественскими картинамим последних десятилетий можно назвать «Гринч — похититель Рождества» с Джимом Керри в главной роли, и «Один дома» с Маколеем Калкиным в роли Кевина Маккалистера.

Голливудский ремейк фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» выйдет на стриминговом сервисе Netflix 31 декабря. Картина получила название About Fate («О судьбе»). Новой постановкой занимается российский режиссер Марюс Вайсберг, известный своими фильмами, «Гитлер капут!», «Бабушка легкого поведения» и «Ночная смена». Постановщик уже пояснил, что из оригинала взяты только общая идея и любовный треугольник, а сам сюжет в целом окажется другим.