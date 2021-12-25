Названа дата выхода голливудской версии «Иронии судьбы»

Голливудский ремейк фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» выйдет на стриминговом сервисе Netflix 31 декабря. По данным сайта kp.ru, картина получила название About Fate («О судьбе»).

Прототипы главных героев окажутся намного моложе, чем в оригинальной картине. Роль Жени Лукашина досталась актеру Томасу Манну, известному по сериалу «Фарго». В отличие от Андрея Мягкова, который снимался у Рязанова, когда ему было почти 40 лет, американскому актеру только недавно исполнилось 30.

В роли Нади Шевелевой перед зрителями предстанет Эмма Робертс. Она запомнилась своими появлениями в сериале «Американская история ужасов» и комедии «Мы — Миллеры». Актрисе 30 лет, и она также моложе Барбары Брыльской, которая снималась в оригинальной картине, когда ей было 34.

Ипполитом станет британский актер китайского происхождения Льюис Тан. Он известен зрителям по фильму «Мортал Комбат». Он также сильно моложе Юрия Яковлева, которому в «Иронии судьбы» было уже 47 лет. Тану 34 года.

Новой постановкой занимается российский режиссер Марюс Вайсберг, известный своими фильмами, «Гитлер капут!», «Бабушка легкого поведения» и «Ночная смена». Постановщик уже пояснил, что из оригинала взяты только общая идея и любовный треугольник, а сам сюжет в целом окажется другим. Вайсберг добавил, что специально пригласил на главные роли молодых актеров, чтобы усилить динамику повествования и показать, как подобная история могла бы закончиться сегодня.