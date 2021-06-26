Названо условие участия США в урегулировании ситуации в Донбассе

Соединенные Штаты могут подключиться к урегулированию ситуации в Донбассе, если смогут повлиять на Украину по Минским соглашениям. Сейчас американцам там делать нечего. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Раньше были ситуации, когда допускалось участие США в этом процессе. Но вопрос в том, насколько способны наши американские коллеги играть конструктивную роль. То есть насколько они понимают, что без известных шагов со стороны Киева, не получится сдвинуть с места весь этот процесс. <…> Здесь главное — позиция и подход. При нынешнем подходе американцам там, разумеется, делать нечего», — приводит РИА «Новости» слова Рябкова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в телеэфире заявил, что если в Донбассе не получится урегулировать ситуацию, то вопрос о разрыве связей страны с регионом вынесут на референдум. Он отметил, что этот вопрос должен решать народ.

Накануне президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко отметил, что Минские соглашения по Донбассу не работают уже с 2017 года. По его словам, их сейчас невозможно реализовать.