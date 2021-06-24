Зеленский допустил разрыв всех связей с Донбассом

Если в Донбассе не получится добиться урегулирования ситуации, то на референдум вынесут вопрос о разрыве связей Украины с регионом. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

По словам украинского лидера, сейчас стороны находятся в плане «Б» по урегулированию конфликта с Донбассом.

«А те, кто предлагают, например, стену, как план „Б“, или план „С“ — неважно — стену в любом формате. Стена — это полное расторжение отношений в том или ином виде. Я считаю, что этот план может быть, но решение о запуске этого плана должен принимать народ Украины», — сказал Зеленский в эфире телеканала «1+1».

Он добавил, что если не получится достичь любых альтернативных договоренностей с Россией, США и параллельно в «нормандском формате», то среди украинцев проведут голосование. На референдуме жители страны смогут решить, разрывать отношения с Крымом или нет.

Вооруженный конфликт начался в Донбассе весной 2014 года. Тогда на Украине произошел государственный переворот, а Донецкая и Луганская области объявили о своей независимости.