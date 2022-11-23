Мир 23 ноября 2022, 16:26 Названо условие для создания защитной зоны вокруг Запорожской АЭС Постпред России в Вене Ульянов: Киев не сделал шаг для создания защитной зоны вокруг ЗАЭС РИА «Новости»

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Создание защитной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции, чтобы прекратить регулярные обстрелы объекта со стороны ВСУ, требует конструктивного вклада украинских властей. Пока с их стороны никаких шагов нет. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Он подчеркнул, что создание закрытой зоны вокруг атомной электростанции необходимо, так как обстрелы украинских боевиков становятся все более массированными, что создает серьезную угрозу целостности объекта.

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В данный момент вопрос создания защитной территории вокруг Запорожской станции обсуждают представители России и МАГАТЭ.

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«Как долго продлятся консультации по созданию „зоны защиты“ [станции], предсказать трудно, поскольку не все зависит от секретариата МАГАТЭ и России. Требуется конструктивный вклад со стороны Киева. Его пока нет», — заявил Ульянов.

Обстрел украинских боевиков Запорожской электростанции повредил емкости с дистиллятом, расположенные между четвертым и пятым энергоблоком.

Как пояснил советник генерального директора Росэнергоатома Ренат Карчаа, эта часть оборудования входит в систему охлаждения реактора. Выход из строя всего объекта приведет к необратимым последствиям.