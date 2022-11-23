23 ноября 2022, 16:26
Названо условие для создания защитной зоны вокруг Запорожской АЭС
Постпред России в Вене Ульянов: Киев не сделал шаг для создания защитной зоны вокруг ЗАЭС
Создание защитной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции, чтобы прекратить регулярные обстрелы объекта со стороны ВСУ, требует конструктивного вклада украинских властей. Пока с их стороны никаких шагов нет. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Он подчеркнул, что создание закрытой зоны вокруг атомной электростанции необходимо, так как обстрелы украинских боевиков становятся все более массированными, что создает серьезную угрозу целостности объекта.
Реклама
В данный момент вопрос создания защитной территории вокруг Запорожской станции обсуждают представители России и МАГАТЭ.
Реклама
«Как долго продлятся консультации по созданию „зоны защиты“ [станции], предсказать трудно, поскольку не все зависит от секретариата МАГАТЭ и России. Требуется конструктивный вклад со стороны Киева. Его пока нет», — заявил Ульянов.
Обстрел украинских боевиков Запорожской электростанции повредил емкости с дистиллятом, расположенные между четвертым и пятым энергоблоком.
Как пояснил советник генерального директора Росэнергоатома Ренат Карчаа, эта часть оборудования входит в систему охлаждения реактора. Выход из строя всего объекта приведет к необратимым последствиям.
ВСУ
Россия
Запорожская АЭС
Реклама
Реклама