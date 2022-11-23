Мир 23 ноября 2022, 10:23 Емкости с дистиллятами повредили на ЗАЭС из-за обстрелов со стороны ВСУ Советник «Росэнергоатома» Карчаа заявил о повреждениях на ЗАЭС емкостей с дистиллятами РИА «Новости»

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Емкости с дистиллятами между четвертым и пятым энергоблоками Запорожской АЭС повредили в результате обстрелов со стороны украинских военных. Об этом сообщил ТАСС советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

Он уточнил, что оборудование используется частично в составе системы охлаждения ядерного реактора. Кроме того, дистилляты применяют для обмыва узлов и агрегатов станции.

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«Это они (эксперты Международного агентства по атомной энергии — прим. ред.) и назвали нерадиоактивной утечкой», — уточнил Карчаа.

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По словам советника гендиректора «Росэнергоатома», степень серьезности инцидента складывается из совокупности факторов.

«Они (ВСУ — прим. ред.) часть системы охлаждения, по сути, разбили, в брызгальных бассейнах тоже поразбивали конструкции», — подчеркнул он.

Карчаа обратил внимание, что каждый инцидент в отдельности не критичен, но в совокупности складывается совершенно другая оценка ущерба и рисков.

Ранее «Росэнергоатом» счел самыми интенсивными за все время обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ 19–20 ноября.