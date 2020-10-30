Названо условие для поставки вакцины от COVID-19 в ЕС

Вакцину от коронавируса могут начать поставлять в Евросоюз только после завершения всех проверок и сертификации. Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

«Любая вакцина, которая будет распространяться на территории ЕС, должна соответствовать принятым в ЕС нормам качества и пройти все необходимые этапы разрешения в ЕС. То есть невозможно купить вакцину в третьей стране и использовать ее на территории ЕС, если этот продукт не был сертифицирован», — привело слова Мамера РИА «Новости».

Официальный представитель Еврокомиссии отметил, что сейчас ведутся переговоры с производителями препаратов в Европе. Он подчеркнул, что ЕС не обсуждает поставки ни с Россией, ни с Китаем.

«В этом заключается европейская стратегия по вакцинации, и все государства ЕС решили принять участие в данном процессе», — сказал Мамер.

Он добавил, что препараты из других стран могут появиться в Евросоюзе в будущем. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила, что препарат от COVID-19 все страны Евросоюза получат одновременно в соответствии с численностью населения.