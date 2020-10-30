Стал известен принцип распределения вакцины между странами ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что вакцину от коронавируса получат все страны Евросоюза одновременно в соответствии с численностью населения. Такое заявление прозвучало по итогам неформального саммита ЕС в режиме видеоконференции.

«Еврокомиссия выделит 220 миллионов евро на возможную перевозку больных в границах союза — туда, где есть места в больницах», — цитирует Урсулу фон дер Ляйен РИА «Новости».

Глава ЕК сообщила, что приоритетом ее ведомства является гарантия справедливого распределения вакцины между всеми странами ЕС.

Ситуация в некоторых странах Европы по пандемии критическая или близкая к таковой. Во Франции и Германии ввели второй за год локдаун. Во многих французских городах введен комендантский час. Власти страны не исключают, что он будет действовать до конца ноября.

В Берлине всеобщий масочный режим, но строжайший карантин пока только в баварском Берхтесгаденер-Ланде — там запрещено выходить из дома без уважительной причины, закрыли школы, запретили все общественные мероприятия.

В Бельгии закрыты практически все общественные места — кафе и рестораны, ночные магазины и даже запрещена продажа алкоголя после 20:00. Отменены рождественские ярмарки.

Ярмарки закрыли и в Италии, там после 21:00 закрывают общественные площади и запрещены любительские спортивные соревнования.