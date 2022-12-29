Мир 29 декабря 2022, 15:17 Названо точное место падения в Белоруссии украинской ракеты Минобороны Белоруссии указало на место падения украинской ракеты РИА «Новости»

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Министерство обороны Белоруссии подтвердило падение украинской ракеты С-300 на своей территории. Снаряд упал у города Иваново в Брестской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

«Иваново в Брестской области», — ответили там.

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Ранее о падении на территорию Белоруссии ракеты комплекса С-300, принадлежащей украинской армии, сообщило агентство БелТА. Президент республики Александр Лукашенко поручил Следственному комитету, МВД и Минобороны Белоруссии установить причины происшествия.

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Прорабатываются две версии: ракета залетела случайно или ее сбили белорусские системы ПВО.

На месте происшествия сейчас работают специалисты. Информации о пострадавших не поступало.

Днем ранее заместитель министра иностранных дел Белоруссии Игорь Назарук сказал, что восстановить разорванные связи с Украиной будет сложно. По его словам, Киев сам отвернулся от Минска и не идет на контакт.