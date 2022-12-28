Мир 28 декабря 2022, 15:37 МИД Белоруссии заявил о сложности восстановления разорванных связей с Украиной Замглавы МИД Белоруссии Назарук: Киев односторонне демонтирует отношения с Минском

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Восстановить разорванные Киевом в одностороннем порядке связи с Минском будет очень сложно. Об этом «СБ. Беларусь сегодня» заявил заместитель министра иностранных дел Белоруссии Игорь Назарук после окончания церемонии открытия генконсульства Российской Федерации в Гродно в среду.

«Разрыв украинской стороной соглашений не является инициативой Беларуси. Легко оборвать связи, очень сложно их потом налаживать. Время покажет», — подчеркнул дипломат.

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По словам Назарука, Минск неоднократно предлагал и выполнял благородную миссию места для переговоров, для разрешения серьезных конфликтных ситуаций. Однако руководство Украины выбрало не тут путь.

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«Это курс на деградацию наших отношений, на демонтаж нашего правового поля», — отметил он.

Днем ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пообщался с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге и остался довольным продуктивностью переговоров. По его словам, лидерам двух стран удалось за один вечер решить много вопросов, когда «у некоторых государств уходят годы».