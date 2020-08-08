Названо слабое место стран Балтии в случае войны с Россией

При этом он отметил, что сами Балтийские страны знают о своей уязвимости и часто об этом говорят. По словам Шиманского, в своих отчетах страны Балтии постоянно говорят о модернизации российских военных вооружений и повышении активности военных в регионе.

«Они подчеркивают, что нельзя исключать возможность нападения со стороны России с применением обычных вооружений, и поэтому восточный фланг НАТО должен быть усилен в военном отношении. Они часто указывают на самый большой сегодня разрыв в возможностях, то есть на противовоздушную оборону», — пояснил Шиманский.

Аналитик отметил, что для решения этого вопроса могут помочь учения коллективной обороны стран НАТО. Он напомнил, что в 2018 году во время крупнейших совместных учений

Trident Juncture в 2018 году проходило на северном и южном флангах.

«Проведение учений такого типа на восточном фланге было бы полезным опытом с точки зрения обороны стран Балтии, где НАТО до сих пор не пробовало развертывать войска», — отметил Шиманский.

По словам эксперта Альянс не должен помнить и уметь размещать не одну военную бригаду, а выстраивать две линии обороны.

Ранее польский аналитик Милош Гац заявил, что страны Балтии не смогут дать отпор в Москве без помощи НАТО. Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал это заявление. Он пояснил, что попытка запугать страны Балтии российским оружием нужна только для того, чтобы Альянс расширил свое военное присутствие до российских границ.