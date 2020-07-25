Пушков жестко осадил польского эксперта из-за слов о России

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что заявления о возможности применения Россией военной силы нужны только для того, чтобы обосновать военную роль НАТО и присутствие альянса на границах с РФ.

«Разговоры об опасности применения Россией военной силы <…> нужны лишь для обоснования военной роли НАТО и ее присутствия на российских границах. Реального анализа здесь ноль. Как обычно», — написал сенатор в своем Twitter-аккаунте.

Так Пушков отреагировал на слова польского аналитика Милоша Гаца о том, что страны Балтии не в состоянии дать отпор Москве без помощи НАТО. Как отмечал Гац, Москва уже якобы ведет «пропагандистскую войну», которая подкреплена «гибридными действиями» против Варшавы.

Подобные высказывания российский сенатор назвал пустой демагогией, которая создает ложную повестку дня.

Ранее пять кораблей НАТО во главе с флагманом группы SNMG2 вошли в одесский порт на военно-морскую базу «Юг». Судна простоят в Одессе до 28 июля. Они прибыли для участия в морских учениях Sea breeze 2020. Маневры продлятся семь дней.