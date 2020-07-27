Названо повышающее риск смерти при коронавирусе заболевание

Заболевшие COVID-19 пациенты с диабетом в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации и в 12 раз чаще подвержены летальным исходам. К такому вводу пришли ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

Такие данные ученые получили после проведения широкомасштабного исследования, пишет портал MedicalXpress. Также, по их мнению, диабет способствует более тяжелому протеканию COVID-19. После сердечно-сосудистых заболеваний по тяжести осложнений при коронавирусе идет именно диабет.

Одним из самых серьезных осложнений этого заболевания считается снижение иммунных защитных функций организма, отметил профессор медицины Калифорнийского университета Пракаш Дидванья. Кроме того, диабет может привести к инфаркту миокарда, нарушению иннервации конечностей, работы зрения и почек, и даже к инсульту.

Людям, страдающим диабетом, авторы исследования порекомендовали повышать физическую активность (до 150 минут в неделю), заниматься аутотренингом, полноценно спать и следить за дыханием. Исследователи полагают, что диабетикам при общении с другими гражданами особенно важно соблюдать все меры предосторожности.

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