Самый нужный препарат 2020 года. Кто в мире близок к созданию вакцины от коронавируса

Вакцина от коронавируса — самый нужный и ожидаемый препарат этого года. Над ней трудятся ученые по всему миру. И некоторые страны уже на финишной прямой.

Вакцина в России

Специалисты Минобороны сообщили, что российская вакцина от COVID-19 уже успешно прошла клинические испытания. Ее разрабатывали совместно специалисты из Минобороны и ученые из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Об успехах в клинических испытаниях заявлял первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов. По его словам, первая российская вакцина уже полностью готова. Теперь ей предстоит государственная регистрация. Отмечается также, что никто из добровольцев не жаловался на побочные эффекты и у всех до единого сформировался иммунный ответ.

Создание вакцины — долгий процесс. Перед тем, как начать использовать препарат в массовом объеме, нужно провести несколько этапов клинических испытаний: сначала на узкой группе добровольцев, потом на более широкой выборке пациентов. В том числе ученым необходимо проследить ее защитное действие и отсутствие побочных эффектов на длительной временной стадии. Российский инфекционист, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова Владимир Никифоров заявлял, что на проверку безопасности вакцины должно уйти как минимум полтора года.

Вакцина в Европе

Тем не менее в последние несколько недель ученые из разных стран мира сообщают о серьезном продвижении медицины в этом вопросе. Так, ученые из Оксфордского университета, которые разрабатывают вакцину вместе с компанией Vaccitech Ltd, заявили, что у всех участников клинических испытаний появились антитела, способные противостоять коронавирусной инфекции. Специалисты также рассказали, что испытания проходили в несколько этапов. Участвовали 1077 человек, 10 из которых получили вакцину в двух дозах. В результате в течение месяца у 95% участников количество антител к коронавирусу увеличилось примерно в четыре раза. При этом антитела образовались у всех, кто получил вторую дозу. Кроме того, у всех испытуемых увеличилось количество T-клеток, которые уничтожают клетки, инфицированные коронавирусом.

Есть и побочные эффекты: у некоторых испытуемых наблюдались высокая температура, головная боль и слабость. Группа участников до и после вакцинации принимала парацетамол, и среди них побочные эффекты встречались значительно реже. Также практически не жаловались на побочные эффекты те, кто получил вакцину в двух дозах.

Производить эту вакцину будет британско-шведская компания AstraZeneca. Возможно, она будет производиться и в России — представители фирмы «Р-Фарм» уже объявили о сотрудничестве с британскими коллегами.

Вакцина в Азии и США

Определенных успехов в создании вакцины от коронавирусной инфекции достигли и специалисты из Китая. Ее разработкой занимается компания CanSino Biologics совместно с учеными из Пекинского института биотехнологий и Академией военно-медицинских наук китайской армии. В клинических испытаниях этой вакцины (как и британская, она относится к аденовирусным) участвовали 508 человек. Дозы были также разными. В итоге у 90% испытуемых выработался иммунный ответ в T-клетках. При этом 70% пожаловались на сильные побочные эффекты, у некоторых из них даже наблюдалась лихорадка.

Также отмечается, что почти все добровольцы были из Уханя и у многих из них на момент вакцинации уже был выработан базовый иммунитет. Тем не менее вакцину уже допустили к использованию, но пока только в военных структурах. Чтобы получить разрешение к более широкому применению, ее создателям еще предстоит окончательно доказать безопасность вакцины.

И китайскую, и британскую вакцину уже тестируют в Бразилии, которая занимает второе место в мире по количеству зараженных.

В США испытания вакцины, разработанной компанией Moderna, пока проходят на ранних стадиях. Тем не менее генеральные директор компании уже сообщил, что предварительные результаты обнадеживают: у всех 45 добровольцев выработался иммунный ответ — правда, для этого понадобилась вторая доза. С 27 июля компания собирается приступать к следующему этапу клинических испытаний и привлечь уже 30 тысяч пациентов из разных регионов.