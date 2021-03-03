Хакеры атаковали компании неизвестным вирусом шифровальщиком

Хакеры начали рассылать финансовым и транспортным компаниям опасные письма с трояном RTM. Фишинговые сообщения заманивают своими темами. Среди них: «Повестка в суд», «Заявка на возврат», «Закрывающие документы» или «Копии документов за прошлый месяц». Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные «Лаборатории Касперского».

Как пишет РБК, после того, как сотрудник компании подцеплял этот троян, злоумышленники пытались перевести деньги через бухгалтерские программы. Они подменяли реквизиты в платежных поручениях вручную или по удаленному доступу. Если ничего не получалось, то они с помощью шифровальщика оставляли контакты для связи с ними.

В ответ на молчание мошенники грозились выложить украденные данные в открытый доступ и шантажировали, требуя выкуп в размере миллиона долларов.

«Среди особенностей данной кампании можно назвать то, что русскоязычные злоумышленники RTM впервые изменили используемые инструменты, более того, теперь они атакуют российские компании», — приводит РБК слова ведущего эксперта «Лаборатории Касперского» Сергея Голованова

Ранее президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян объяснил, как противостоять хакерам, которые атакуют банковские приложения. По его словам, для этого нужно постоянно проверять систему на уязвимости