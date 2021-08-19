Названо число находящихся в аэропорту Кабула американских военных

В международном аэропорту Кабула сейчас находятся более пяти тысяч американских военных. Они обеспечивают безопасность людей. Об этом сообщил генерал Хэнк Тейлор, который отвечает за логистику в Пентагоне.

«На данный момент в Кабуле находятся более 5,2 тысячи американских военных. Аэропорт Кабула находится в безопасности и открыт для полетов», — приводит «Интерфакс» слова Тейлора.

Генерал подчеркнул, что в течение суток в Кабул прибыло 12 самолетов C-17 с американскими военными и оборудованием. Улетело 12 воздушных судов с двумя тысячами человек. Ранее представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что в кабульском аэропорту находятся около 4,5 тысячи военнослужащих США.

В конце прошлой недели сторонники движения «Талибан»* без боя вошли в столицу Афганистана и заняли президентский дворец. Многие члены правительства республики бежали за границу. После захвата власти талибами* сотни местных жителей осадили кабульский аэропорт в надежде вырваться из страны. Там началась паника. Несколько человек погибли. В окрестностях аэропорта несколько дней гремят выстрелы.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.