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    27 июня 2022, 08:26

    Названо число пострадавших при обрушении трибуны на корриде в Колумбии

    Более 300 человек пострадали при обрушении трибуны на корриде в Колумбии

    Оксана Кириллова

    Более 300 человек обратились к медикам с травмами после обрушения трибуны во время боя быков в департаменте Толима в Колумбии. Об этом сообщил ТАСС.

    «Мы считаем важным сообщить, что 322 человека обратились за неотложной медицинской помощью», — заявила руководитель департамента здравоохранения региона Марта Паласиос на пресс-конференции, которую транслировали на страницах правительства в соцсетях.

    Она добавила, что четверо находятся в реанимации. Среди четверых погибших, о которых сообщалось ранее, — трое взрослых и годовалый ребенок.

    Действующий президент Колумбии выразил соболезнования семьям жертв и пообещал провести расследование причин и обстоятельств трагедии.

    По данным ТАСС, избранный президент Колумбии Густаво Петро пожелал выздоровления пострадавшим и попросил региональные власти перестать выдавать разрешение на бои быков.

    «Я прошу руководство муниципалитетов не разрешать проведение мероприятий, которые сопровождаются гибелью людей и животных», — написал Петро в соцсети.