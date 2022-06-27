Названо число пострадавших при обрушении трибуны на корриде в Колумбии

Более 300 человек обратились к медикам с травмами после обрушения трибуны во время боя быков в департаменте Толима в Колумбии. Об этом сообщил ТАСС.

«Мы считаем важным сообщить, что 322 человека обратились за неотложной медицинской помощью», — заявила руководитель департамента здравоохранения региона Марта Паласиос на пресс-конференции, которую транслировали на страницах правительства в соцсетях.

Она добавила, что четверо находятся в реанимации. Среди четверых погибших, о которых сообщалось ранее, — трое взрослых и годовалый ребенок.

Действующий президент Колумбии выразил соболезнования семьям жертв и пообещал провести расследование причин и обстоятельств трагедии.

По данным ТАСС, избранный президент Колумбии Густаво Петро пожелал выздоровления пострадавшим и попросил региональные власти перестать выдавать разрешение на бои быков.

«Я прошу руководство муниципалитетов не разрешать проведение мероприятий, которые сопровождаются гибелью людей и животных», — написал Петро в соцсети.