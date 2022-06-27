Трибуна со зрителями рухнула во время корриды в Колумбии

Одна из трибун рухнула во время проведения корриды в Колумбии. В результате погибли четыре человека. Среди пострадавших оказались сотни зрителей.

Один из присутствующих на зрелище заснял момент обрушения трибуны на видео. На кадрах видно, как несколько человек размахивают кусками ткани, чтобы привлечь внимание быка. Затем автор ролика поворачивает камеру на деревянную трибуну, которая падает вместе с людьми.

По информации издания The Independent, коррида проходила в городе в Эль-Эспиналь в департаменте Толима в центре Колумбии. Жертвами обрушения конструкции стали четыре человека.

«На данный момент четыре человека погибли — две женщины, мужчина и ребенок», — заявил местному радио губернатор департамента Хосе Рикардо Ороско.

Еще сотни зрителей получили травмы. Согласно предварительным данным, серьезно ранены 30 человек.

Всех пострадавших доставят в больницу для оказания необходимой помощи. Поиском и эвакуацией людей продолжают заниматься сотрудники службы экстренной помощи. Некоторые пострадавшие все еще могут оставаться под завалами.