Мир 02 февраля 2023, 14:31 Названо число подготовленных европейской миссией бойцов ВСУ Глава дипломатии ЕС Боррель заявил о подготовке 30 тысяч бойцов ВСУ в специальной миссии Официальный сайт президента Украины

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Миссия Европейского союза по содействию Украине подготовит еще 15 тысяч бойцов ВСУ для участия в предстоящих боях. Таким образом, общее число прошедших специальную подготовку украинских военнослужащих вырастет до 30 тысяч человек. Об этом на своей странице в Twitter написал глава дипломатического корпуса Евросоюза Жозеп Боррель.

Он пояснил, что сообщил эту информацию премьер-министру Украины Денису Шмыгалю во время визита в Киев. Кроме того, Евросоюз выделит дополнительно 25 миллионов евро для помощи по разминированию районов и защите гражданских лиц.

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Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что украинские военные в ближайшее время приедут на военную базу в Мюнстере для прохождения ускоренных курсов по управлению танками Leopard. Глава оборонного ведомства объяснил, что уроки пройдут в сжатом формате, а военных обучат только самым необходимым навыкам.