Индонезийский Boeing разбился после вылета из Джакарты, очевидцы говорят об обломках и взрывах. Онлайн-трансляция

Власти Индонезии заявили, что Boeing 747-500 авиакомпании Sriwijaya Air пропал с радаров вскоре после вылета из Джакарты. Очевидцы говорят о взрывах в море и обломках. Власти подтвердили, что самолет разбился. Главное о происшествии — в трансляции «360».

15:39 Родственники пассажиров разбившегося Boeing собрались в аэропорту Джакарты. Там организован кризисный центр.

15:32 Посольство России в Индонезии заявило, что россиян на борту не было.

«Посольством незамедлительно сделан официальный запрос в Национальное агентство по поиску и спасению Индонезии на предмет наличия на борту российских граждан. По полученной предварительной информации, соотечественников на борту самолета не было. Уточняем сведения», — сказано в сообщении дипломатов в Facebook.

15:18 Власти Индонезии подтвердили крушение Boeing.

«Да, это случилось недалеко от острова Мале», — сказал министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади изданию Detik.com. Так он ответил на вопрос, действительноли самолет разбился.

14:56 По данным Flightradar, от взлета до пропажи сигнала прошло четыре минуты. Вот как выглядел полет Boeing на карте мониторингового сервиса.

14:50 Информации о россиянах на пропавшем самолете пока нет. Посольство направило запрос властям Индонезии.

14:47 Официального подтверждения, что самолет разбился , все еще нет. На данный момент власти подтвердили лишь потерю связи с бортом.

14:39 Местные жители рассказали СNN Indonesia, что слышали взрывы и нашли обломки самолета. По словам собеседника СМИ Сурахмана, сейчас три корабля прочесывают местность предполагаемого крушения самолета.

14:38 ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа пишет, что самолет разбился.

14:37 По данным Bloomberg, на борту было 62 человека.

14:35 В соцсетях стали появляться видео, на которых местные рыбаки вылавливают якобы обломки самолета. Достоверность этих кадров не подтверждена.

14:33 О том, что самолет пропал с радаров, стало известно около 13:20 по московскому времени. На исчезновение борта обратил внимание сервис Flightradar.