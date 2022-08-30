Названа зависимость Японии от России

Японские власти обеспокоены ситуацией с поставками энергии на зиму, поэтому они не рассматривают возможность отказа от сотрудничества с Москвой в этой сфере. В нее входит и проект «Сахалин-2», который обеспечивает 10% потребностей Японии. Об этом сообщила французская Le Monde.

По инициативе Токио участники проекта от японской стороны — компании Mitsubishi и Mitsui — не вышли из него. Об этом стало известно одновременно с объявлением японских покупателей СПГ о продлении контрактов на закупку газа на Сахалине на аналогичных предыдущим условиях.

«А 60% из 10 миллионов тонн газа, добываемого на Сахалине, покупается Японией. Это покрывает почти 10% потребностей страны. Токио импортирует 97,8% своего СПГ», — указано в статье.

Как пояснили авторы материала, этим и объясняется давление правительства с целью сохранения мест компаний Японии в проекте «Сахалин-2».

На энергетический сектор страны давление становится выше по мере приближения зимы. В это же время в Северо-Восточной Азии можно увидеть рост цен на СПГ.

Специалист по СПГ аналитического центра Kpler Рихана Расиди считает вполне возможным, что цены значительно вырастут после наступления зимы.

Власти страны уже с июля думают о введении закона по сокращению потребления газа в городах, поскольку ситуация в Японии обещает быть критической.

О том, что японские корпорации Mitsubishi и Mitsui решили сохранить доли в нефтегазовом проекте «Сахалин-2», стало известно на прошлой неделе. Власти страны намерены «продолжать внимательно следить за ситуацией и принимать меры для стабильных поставок СПГ».