Японские корпорации останутся в проекте «Сахалин-2»

Японские корпорации Mitsubishi и Mitsui решили сохранить доли в нефтегазовом проекте «Сахалин-2». Об этом сообщило правительство страны.

«Корпорации официально подтвердили свое решение дать согласие», — привел ТАСС слова генерального секретаря кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

Российская сторона будет принимать окончательное решение об участии Японии в проекте в течение трех дней после получения запроса от корпораций. По данным газеты Nikkei, компании Mitsui и Mitsubishi направят уведомление оператору еще в августе.

Японские власти намерены «продолжать внимательно следить за ситуацией и принимать меры для стабильных поставок СПГ», сообщил Мацуно.

В конце июня президент России Владимир Путин подписал указ о переходе имущества компании «Сахалин Энерджи» в российскую собственность. Правительство распорядилось о создании отечественного оператора проекта «Сахалин-2». Япония не стала отказываться от участия в проекте.