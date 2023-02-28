28 февраля 2023, 14:08
Названа цель заявления Лукашенко об уникальном моменте для завершения конфликта на Украине
Политолог Колчин: Лукашенко пытается занять роль регулятора конфликта на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об уникальном моменте для остановки конфликта на Украине и перехода к переговорам. Политолог Петр Колчин в беседе с «360» объяснил, что белорусский лидер неоднократно пытался предложить себя на роль посредника и регулятора конфликта, но каждый раз сталкивался с неприятием властей Украины.
«Новое заявление Лукашенко об уникальном моменте для остановке конфликта на Украине являются частью этого тренда и его попытки поставить себя в качестве дипломатического регулятора», — заявил Колчин.
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Политолог добавил, что украинские власти не намерены завершать конфликт и готовы идти на новую эскалацию. С этим связана критика всех предложений о переговорах и мирном урегулировании конфликта, с которыми в том числе выступил Китай.
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«Все идеи разбиваются о милитаристские идеи и захватнические планы Киева, которые не могут сломить даже страны Запада», — добавил Колчин.
Он подчеркнул, что шансов выйти на дипломатическое решение конфликта при нынешней украинской власти не появится.
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Россия
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