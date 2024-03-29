Мир 29 марта 2024, 07:27 Названа цель ударов по энергообъектам Украины Эксперт Лосев: удары по энергетике лишат Украину возможности вести бои РИА «Новости»

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Удары по украинским энергообъектам направлены на то, чтобы лишить ВСУ возможности сражаться с Россией. Об этом заявил РИА «Новости» член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев.

«Считаю [удары по энергообъектам] важным шагом к нашей победе», — отметил он.

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По его словам, российские войска начали лишать Украину энергетической инфраструктуры, чтобы ВСУ не имели возможности вести бои. Лосев указал на важность подобных атак, которые нужно продолжать.

Он подчеркнул, что удары по энергообъектам лишат противника возможности к сопротивлению. Также на Украине должны возникнуть проблемы с электричеством, связью, телевидением и интернетом, а также с горюче-смазочными материалами, резюмировал Лосев.

Советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский отметил, что атаки российских войск поразили энергообъекты противника. Это позволило лишить Украину мощностей, которые использует военно-промышленный комплекс для содержания армии.