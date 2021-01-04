Бывший министр предрек Украине дефолт

Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов дал негативный прогноз для страны в наступившем году. По его словам, Украину ждет дефолт из-за бюджета, который приняли с большим дефицитом — 5,5% ВВП.

«Это значит, что Украина не смогла сократить свои расходы при падающей экономике. <…> Украина шаг за шагом движется к дефолту, не жалея урезать бюджет, расходы на чиновников и многочисленных членов набсоветов, а также будучи неспособной навести порядок на таможне и победить поток контрабанды», — приводит «Главред» слова Суслова.

Экс-министр подчеркнул, что Киеву в 2021 году придется отдавать значительную часть доходов на обслуживание внешних долгов. Он отметил, что Украина не вводит прогрессивную систему налогообложения доходов физических лиц и не стимулирует развитие собственного производства. Все это чревато серьезными проблемами.

«Чем дольше мы сотрудничаем с МВФ, тем больше видим конкретных примеров внешнего управления украинской политикой и экономикой. Такова наша плата за огромную дыру в бюджете», — добавил Суслов.

В конце прошлого года Украина осталась без экстренной финансовой помощи от Международного валютного фонда (МВФ). Учреждение ООН отказало Киеву в транше.