Попытки американской администрации склонить Индонезию к поддержке ограничения цен на нефть из России провалятся. Об этом сообщило китайское издание South China Morning Post (SCMP).

Глава Минфина США Джаннет Йеллен предложила Индонезии поддержать схему, разработанную G7. В Джакарте пообещали рассмотреть этот вариант, но отметили его последствия. Однако китайские обозреватели уверены — Индонезия будет ждать решения Китая и Индии.

«Среди стран „Двадцатки“ в этом отношении Китай и Индия гораздо показательнее Индонезии, ведь Пекин — один из крупнейших импортеров российской нефти», — высказался аналитик Бхима Юдхистира.

По его мнению, Индонезия не станет выбирать сторону в этом конфликте. Власти также не хотели бы вводить санкции против России. Сенатор Алексей Пушков заявил ранее, что Западу нужно пересмотреть свою политику в отношении Москвы. Все экономические ограничения сильнее бьют по тем, кто их вводит. Каждый недружественный шаг ЕС будет иметь свои последствия.