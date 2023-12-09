Мир 09 декабря 2023, 23:46 Названа самая несчастная страна Евросоюза Евростат: болгары оказались самыми несчастными гражданами в ЕС РИА «Новости»

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Болгария оказалась единственным государством, чьи граждане оценили общее удовлетворение жизнью менее чем на шесть баллов по десятибалльной шкале. Такие данные привели в исследовании, проведенном по заказу европейского статистического агентства Евростат. Об этом сообщила болгарская радиостанция BNR.bg.

Жители Германии тоже несчастны, но чуть меньше, чем болгары. Немцы оценили свое удовлетворение жизнью на 6,5 балла, хотя в 2021 году он составил 7,1. Причина в тревожности и подавленности, которую испытывает 20% населения ФРГ, а также в апатии. Это объясняется тем, что Германия страдает от экономической стагнации, беспокойства по поводу конфликта на Украине, беспрецедентного роста иммиграции, а также непопулярного правительства.

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Австрия, Румыния и Польша вошли в тройку самых счастливых стран Евросоюза. При этом австрийцы уже не первый раз оценивают свое счастье на высоком уровне. Вот и сейчас их оценка составила 8 баллов.

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