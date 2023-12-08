Общество 08 декабря 2023, 12:35 Ученые из Университета Рединга: сознательное одиночество способно снизить уровень стресса

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Ученые из Университета Рединга (Англия) установили взаимосвязь между одиночеством и уровнем стресса. Об этом сообщил RidLife.ru со ссылкой на научный журнал Scientific Reports.

Согласно результатам исследования, люди, сознательно выбирающие одиночество исходя из потребностей, чувствовали счастье, радость и снижение напряжения. Однако время вне социума, которое не зависело от желания человека, приводило к развитию тревожного расстройства, добавил сайт «Дни.ру».