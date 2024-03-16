Мир 16 марта 2024, 22:35 Названа причина «заглушки» самолета с главой МО Британии ITV News: самолет британского министра лишился навигации из-за нехватки средств Freepik

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Самолет министра обороны Британии Гранта Шэппса не оснастили средствами противодействия глушилкам. Об этом сообщил телеканал ITV.

По данным журналистов, британское воздушного судно осталось без системы противодействия средствам РЭБ после решения сократить военные расходы, которое возложили на бывшего главу британского правительства Бориса Джонсона.

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«Самолет оказался уязвимым после того, как правительство решило не оснащать новые VIP-джеты защитными системами, чтобы сэкономить сотни миллионов фунтов, — указали в материале.

Несколько дней назад газета The Times сообщила, что российские военные якобы заглушили спутниковый сигнал самолета ВВС Великобритании с помощью РЭБ. В этот момент на самолете из Польши летел глава Минобороны страны Грант Шэппс. Сигнал GPS не работал в течение 30 минут рядом с Калининградской областью.