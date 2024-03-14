Мир 14 марта 2024, 23:58 Самолет главы МО Британии остался без связи под Калининградом Freepik

Читать 360tv в

Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) заглушили спутниковый сигнал самолета ВВС Великобритании, на котором глава Минобороны страны Грант Шэппс летел из Польши. Об этом написала газета The Times.

По данным издания, сигнал GPS не работал в течение 30 минут. Это произошло в тот момент, когда бизнес-джет Dassault 900LX ВВС Британии пролетал рядом с Калининградской областью, над Балтийским морем.

Реклама

Для определения местоположения самолета пилотам пришлось использовать альтернативные методы. Авторы материала указали, что аналогичные проблемы постоянно наблюдаются с самолетами британских ВВС, которые базируются на Кипре.

Польское издание Epoznan ранее написало, что 17 января российские военные подавили сигнал GPS на половине территории Польши и Сувалкском коридоре. Управляющий сайтом gpsjam.org Джон Уайзман предположил, что попытка глушения была преднамеренной.