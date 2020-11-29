Названа причина смерти Шона Коннери

«Пневмония, дыхательная недостаточность, возраст и фибрилляция предсердий», — говорится в документе в графе «Причина смерти».

Шон Коннери умер 31 октября на Багамах. Его вдова Мишелин Рокбрюн рассказала, что актер ушел спокойно, как сам и хотел. В последнее время у него развилась деменция, из-за чего Коннери очень страдал — он практически не мог связно говорить. Это сильно угнетало всегда бодрого и активного актера. Рокбрюн была рядом, когда он тихо умер во сне.

Власти Испании после смерти Коннери пригрозили Рокбрюн, что передадут дело о мошенничестве с недвижимостью в Марбелье в суд и выдвинут обвинение, если она не выйдет на связь. Прокуратура европейской страны подозревает 91-летнюю женщину в налоговых махинациях. Молчание может стоить ей свободы. На месте дома в Марбелье, который когда-то принадлежал Рокбрюн, противозаконно построили многоквартирный дом.