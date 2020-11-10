СМИ: вдове Коннери грозят тюрьма и штраф за налоговые махинации в Испании

«Официальные запросы с целью уведомить Мишелин Рокбрюн относительно обвинительного заключения и назначенного судом разбирательстве против нее были дважды отправлены на Багамы, но власти Испании пока еще не получили ответа», — рассказали газете источники.

Прокуратура Испании подозревает 91-летнюю Рокбрюн в налоговых махинациях, связанных с принадлежавшим ей когда-то домом в Марбелье. Его продали, снесли и на этом месте противозаконно построили многоквартирный дом. За это наказали адвокатов четы Коннери, мэра города и нескольких членов городского совета. В Испании ей могут грозить тюрьма и миллионный штраф.

Ее муж — шотландский актер Шон Коннери — умер 31 октября в возрасте 90 лет. Рокбрюн рассказала, что ее супруг последние годы страдал деменцией и ушел из жизни спокойно, как этого и хотел. Он умер во сне. Она в этот момент была рядом.